Der Startschuss ist erfolgt. Die vier Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach erhalten derzeit die neuen LED-Straßenlampen. Knapp 4000 Stück sollen in den kommenden Wochen umgerüstet werden, um Energie und Kosten zu sparen.

Neue Leuchten sind durch Radarerfassung bedarfsgesteuert

Bürgermeister Michael Christ konnte nun zum Start des Projektes sowohl die Vertreter der Ortsgemeinden als auch der Verwaltung am Bauhof in Asbach begrüßen, wo die Container mit den ersten Leuchten lagern. Jürgen Schmickler von der ausführenden Firma AEC stand dort den kommunalen Vertretern Rede und Antwort.

Nachdem die Gemeinderäte in Neustadt, Windhagen, Asbach und Buchholz in den vergangenen Jahren die Beschlüsse gefasst hatten, ihre Straßenlaternen für Hunderttausende Euro auf LED umzurüsten, ist mit der Firma AEC nun ein Auftragnehmer gefunden worden. Schmickler erläuterte, dass es sich um etwa 3600 zu ersetzende Leuchten in den vier Ortsgemeinden handele. Dabei würden sogenannte intelligente Leuchten verbaut, die über Wetter- und Verkehrserkennung mittels Radar verfügen und somit selbstständig dimmen, wenn niemand in der Straße unterwegs ist. Der Grundgedanke sei, dadurch die Natur zu schonen und Kosten, Energie sowie CO2 zu sparen. Bis zu 80 Prozent Energieeinsparung sei möglich, so die Verwaltung in einer Mitteilung. 630 Tonnen CO2 pro Jahr könnten ebenfalls gespart werden.

i Jürgen Schmickler zeigt das Innenleben der LED-Leuchte. Daniel Rühle

Die Umrüstung soll bis zum 30. Juni abgeschlossen sein, kündigte Schmickler an. Die Monteure seien in mehreren Kolonnen unterwegs und könnten etwa 80 bis 120 Leuchten pro Tag installieren. Dabei werde die bestehende Infrastruktur der Masten übernommen, so Schmickler.

„Das Licht soll da hin, wo es hin soll“, sagte Schmickler. Was er damit meint: Der Vorteil der neuen LED-Leuchten sei es, dass man die Straße beleuchte, und nicht die Wohnzimmer der Anwohner. Man werde auch auf das Feedback der Bürger eingehen, wenn das Licht „anders“ sei als vorher. „Jede Leuchte ist einzeln anwähl- und regelbar“, erklärte Schmickler.

Doppelte Förderung durch Bund und Land garantiert Beitragsfreiheit

Zur Lebensdauer der LED-Leuchten meinte Schmickler, dass diese 100.000 Stunden halten würden, was für Straßenlampen eine sehr lange Nutzungsdauer sei. Dabei hätten die LEDs auch nicht mit großem Lichtverlust und nur ganz geringem Ausfallrisiko zu kämpfen. Und falls doch, gibt es für die Ortsgemeinden eine Garantie der Firma. Zudem können Bürger kaputte Leuchten über einen Fehlermelder einreichen, damit diese schnell ausgetauscht werden, betonte Schmickler.

Bürgermeister Christ und den Vertretern der Ortsgemeinden war es wichtig, zu betonen, dass diese Umrüstung ohne die Erhebung von Beiträgen vorgenommen werde. Die Anwohner würden nicht mit Kosten belastet, die Gemeinden stemmen mithilfe von Fördergeldern alles selbst. Jede Gemeinde liegt dabei bei Kosten im sechsstelligen Euro-Bereich. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Maßnahmen jeweils zu 40 Prozent der Gesamtkosten. Darüber hinaus gibt es vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz eine 20-Prozent-Förderung.