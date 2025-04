An Karfreitag und Karsamstag ersetzen traditionell die Linzer Klapperläufe wieder einmal das Glockengeläut – so auch in diesem Jahr. Denn laut Überlieferung fliegen die Glocken über die Osterfeiertage nach Rom.

In Linz ist das Klappern besonders verankert. Wer gut zu Fuß ist, steht an den Tagen parat und läuft mit großen, hölzernen Klapperschlegeln eine beachtliche Strecke durch den Heimatort. Denn ein er alten Überlieferung nach fliegen die Kirchenglocken vom Gründonnerstag bis zum Morgen des Ostersonntages auf einer Reise nach Rom. In dieser Zeit würden keine Stunden angezeigt, hieß es. Schon im Mittelalter liefen Menschen an Karfreitag und Karsamstag durch die Gassen des Wohnortes, um den Bewohnern die Zeit anzusagen.

i Osterklapperlauf Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz

So ist es auch in Linz eine gute Tradition, dass sich die Menschen der Stadt jeweils um 6, 12 und 18 Uhr sammeln und gemeinsam durch die Stadt laufen, um diesen Brauch aufrechtzuerhalten. Für die beiden Linzer Jungs Jonas und Moritz Berg, drei und fünf Jahre alt, war es das erste Mal. Für Friedhelm Rechmann, mit 77 Jahren der älteste Läufer, und viele andere ist es gelebte Tradition, zu der es eine Erinnerungsmedaille der VR-Bank gibt.