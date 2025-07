Die Laurentius-Kirmes in Asbach zieht vom 2. bis 6. August wieder Tausende Menschen in ihren Bann. Sie ist die größte Veranstaltung dieser Art im vorderen Westerwald. Unsere Zeitung hat mit der Gemeindeleitung über die Auflage 2025 gesprochen.

Alljährlich ist sie der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde Asbach: die Laurentius-Kirmes. Von Samstag, 2. August, bis Mittwoch, 6. August, findet die größte Kirmes im vorderen Westerwald wieder statt. Nur am Dienstag, 5. August, wird sie traditionell durch einen Ruhetag unterbrochen. Veranstaltet wird sie von der Ortsgemeinde – unter der Federführung von Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl. „Das ist sein Kind“, sagt Johannes Brings, Asbachs Erster Beigeordneter und damit Dahls Urlaubsvertretung. Pünktlich zur feierlichen Eröffnung der Kirmes am Samstag um 15 Uhr durch den Fassanstich ist Dahl wieder zurück.

Das Besondere an der Kirmes in Asbach sei, dass sie nicht nur die Menschen aus der Region in ihren Bann ziehe, sondern auch viele ehemalige Asbacher, die von weit außerhalb anreisten, um an den Kirmestagen in ihr Heimatdorf zurückzukehren. „Hier hat man die Gewähr, dass man viele alte Gesichter trifft und mit ihnen feiern kann, ohne dass man sich vorher abgesprochen haben muss“, berichtet Brings. Das Motto vieler Asbacher sei: „Da gehen wir mal über den Platz und gucken mal, wen wir so treffen.“

„Wir müssen nicht auf die Suche gehen nach Schaustellern.“

Johannes Brings, Asbachs Erster Beigeordneter, über die Attraktivität der Kirmes

Auch viele Aussteller kämen seit Jahren schon nach Asbach. „Wir müssen nicht auf die Suche gehen nach Schaustellern“, sagt Brings über die Attraktivität der Veranstaltung. Acht Fahrgeschäfte sind angekündigt, darunter auch eine Neuheit: „Mr. Beat“ – ein Karussell mit 18 Gondeln. Für die klassischen Krammarkttage, am Sonntag (ab 11 Uhr) und Mittwoch (ab 8 Uhr), hätten sich rund 60 Händler angemeldet, die ihre Waren in der Hauptstraße, Bahnhofstraße und Grabenstraße anbieten.

Was das Thema Sicherheit bei einer solchen Veranstaltung angehe, setze die Ortsgemeinde nach wie vor auf die „bewährte Partnerschaft“ mit der Polizeiinspektion Straßenhaus und dem Ordnungsamt. Außerdem gebe es noch einen privaten Sicherheitsdienst, der die Lage im Auge behalte, damit die Kirmes weiterhin ein friedliches Familienfest bleibe. „Wir können hier keine wachsenden Probleme verzeichnen“, so Brings.

Band Musikmoment und JP Weber zu Gast

Einer der Programmhöhepunkte ist traditionell das Feuerwerk am Montagabend ab 22 Uhr. Aufgrund von heißen Sommern musste dieses in der Vergangenheit aus Brandschutzgründen auch schon mal abgesagt werden. Das droht bei dem aktuell eher nasskalten Wetter nicht. Nach dem verheerenden Feuerwerksunfall auf der Düsseldorfer Rheinkirmes mit mehreren Verletzten vor fast zwei Wochen habe die Ortsgemeinde Asbach das Gespräch mit den eigenen Feuerwerksexperten gesucht. Allein die Ausgangslage sei jedoch in Asbach eine andere, denn die Abschussstelle des Feuerwerks befinde sich relativ weit weg vom Besucherbereich.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt ist der Festgottesdienst am Kirmessamstag um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius. Musikalische Leckerbissen sind die Auftritte der Band Musikmoment am Samstag ab 20.30 Uhr und des Musikers und Humoristen JP Weber am Sonntag um 16 Uhr. Der Kirmesmontag steht wieder im Zeichen der Familie: Zu ermäßigten Preisen können Kinder mit ihren Eltern den Trubel genießen.