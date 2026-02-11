Krimi im Bad Honnef der 20er
Laura Schöller jagt mit Kommissar Böhm Verbrecher
"Mir war immer klar, dass ich diesen Roman schreibe." Laura Schöllers Bad Honnef-Krimi ist im Unkeler Casimir-Verlag erschienen.
"Mir war immer klar, dass ich diesen Roman schreibe." Laura Schöllers Bad Honnef-Krimi ist im Unkeler Casimir-Verlag erschienen.
Andreas Winkelmann

Laura Schöllers Erstlingswerk ist im Casimir-Verlag Unkel erschienen. Die inzwischen 20-Jährige lässt ihren Kommissar in Bad Honnef ermitteln. Zweiter Band ist in Planung.

Lesezeit 3 Minuten
„Auf gute Zusammenarbeit.“ Und die Romanfigur Kilian Böhm wusste: Diese drei Worte waren der Weg in eine neue Zukunft, der Anfang eines ganz neuen Kapitels in seinem Leben. Genau diese beiden letzten Sätze im Buch „Das verschwundene Kind“ sind vielleicht auch der Anfang eines neuen Kapitels im Leben von Laura Schöller.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren