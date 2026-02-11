Laura Schöllers Erstlingswerk ist im Casimir-Verlag Unkel erschienen. Die inzwischen 20-Jährige lässt ihren Kommissar in Bad Honnef ermitteln. Zweiter Band ist in Planung.
Lesezeit 3 Minuten
„Auf gute Zusammenarbeit.“ Und die Romanfigur Kilian Böhm wusste: Diese drei Worte waren der Weg in eine neue Zukunft, der Anfang eines ganz neuen Kapitels in seinem Leben. Genau diese beiden letzten Sätze im Buch „Das verschwundene Kind“ sind vielleicht auch der Anfang eines neuen Kapitels im Leben von Laura Schöller.