Laura Schöllers Erstlingswerk ist im Casimir-Verlag Unkel erschienen. Die inzwischen 20-Jährige lässt ihren Kommissar in Bad Honnef ermitteln. Zweiter Band ist in Planung.

„Auf gute Zusammenarbeit.“ Und die Romanfigur Kilian Böhm wusste: Diese drei Worte waren der Weg in eine neue Zukunft, der Anfang eines ganz neuen Kapitels in seinem Leben. Genau d

iese beiden letzten Sätze im Buch „Das verschwundene Kind“ sind vielleicht auch der Anfang eines neuen Kapitels im Leben von Laura Schöller.