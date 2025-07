Seit rund einem halben Jahr bilden Lara Skupin und Melanie Mandt als Gespann die Jugendpflege der VG Puderbach. Das sind die Vorhaben, und so ergänzen sie sich beide in ihrer Arbeit.

In Puderbach entsteht etwas. Die Jugendpflegerinnen Melanie Mandt und Lara Skupin, die seit Januar im Amt sind, haben sich den Herausforderungen gestellt und füllen den Jugendtreff mit Leben. Bei einer Räumaktion packten Jugendliche kräftig mit an, der Treff im Alten Bahnhof wird nach und nach verschönert. Ein Kern aus Kindern und Jugendlichen trifft sich regelmäßig.

Das erste Treffen war bereits am 21. Februar. Seitdem unternahmen die Jugendpflegerinnen gemeinsame Aktionen mit den Heranwachsenden – Popcorn im Maisfeld, Bowlen in Hachenburg oder sie besuchten auch ein Theaterstück. Skupin und Mandt bauen mit der Zeit Vertrauen auf. In ihrer Arbeit ergänzen sie sich und haben noch einige Vorhaben.

„Häufig werden auch Freunde mitgebracht, denen es bei uns gefällt und die dann auch zum festen Kern werden.“

Jugendpflegerin Lara Skupin

„Zwischen 9 und 15 Jugendliche kommen regelmäßig zu den Treffen, aber es kommen auch immer neue dazu. Häufig werden auch Freunde mitgebracht, denen es bei uns gefällt und die dann auch zum festen Kern werden “, sagt Skupin. Generell tasten sich die Jugendpflegerinnen an das heran, was den Jugendlichen an Angeboten gefällt. Sie haben sich in den Schulen bereits vorgestellt, um auf ihr Wirken und das Programm der Jugendpflege aufmerksam zu machen.

Monatlich veröffentlichen die Fachfrauen das Programm auf der eigenen Internetseite der Jugendpflege Puderbach. Weitere Ideen sind aktuell, mit den Jugendlichen mal zum Fußballgolfen nach Daufenbach zu fahren, ins Freibad zu gehen oder ein Dartturnier zu veranstalten. Apropos Darts: Ein Jugendlicher kam proaktiv auf die Jugendpflegerinnen zu und sagte, dass es cool wäre, wenn eine Dartscheibe im Jugendtreff hängen würde. Lara Skupin band den Jungen dann aktiv ein, sich um die Suche einer Dartscheibe zu kümmern, damit die Jugendpflege eine anschaffen kann.

Eigene Handschrift verwirklichen

Bei ihren verschiedenen Aufgaben ergänzen sich beide. Skupin ist kreativ und designt, Mandt schreibt und telefoniert gern. „Wir sind sehr unterschiedliche Menschen, aber es klappt zusammen super“, betont Skupin. Ihre Ansichten, Normen und Werte und der Umgang mit Jugendlichen, die oft ähnlich ausfallen, bildeten das Fundament der Zusammenarbeit, so die Frauen. Während anfangs Skupin 30 Stunden wöchentlich arbeitete und Mandt 10, teilen sich beide mittlerweile seit dem 1. Juli die wöchentliche Arbeitszeit mit jeweils 20 Stunden pro Woche auf.

Als ein Ziel für die Zukunft möchten die Jugendpflegerinnen die vorhandenen Räumlichkeiten verschönern und die alten Fotos und Poster durch eigene, neue austauschen, die eigene Handschrift verwirklichen. Sie wünschen sich, dass sich der Jugendtreff weiter etabliert und Erinnerungen geschaffen werden, dass zwischen den Jugendlichen Freundschaften entstehen.

„Unsere Arbeit ist gerade in der jetzigen Zeit wirklich wichtig.“

Jugendpflegerin Lara Skupin

Beide sprechen davon, dass die Corona-Zeit noch nachwirkt und im Hinblick auf das soziale Miteinander vieles verloren gegangen sei. „Unsere Arbeit ist gerade in der jetzigen Zeit wirklich wichtig“, betont Skupin und erzählt, dass einzelne Jugendliche ihr bereits persönliche Probleme anvertrauen.

Jugendbeirat in der Verbandsgemeinde Puderbach

Die ersten Treffen für den Jugendbeirat haben schon stattgefunden. Die beiden Jugendpflegerinnen Melanie Mandt und Lara Skupin teilen mit, dass sie bereits einige Jugendliche für den Jugendbeirat gewinnen konnten. Sie wollen das Vorhaben nun weiter konkretisieren und schauen, was daraus entsteht. „ Zusätzlich haben wir die Idee, die Dirtbikeanlage in Harschbach gemeinsam mit dem Bürgermeister Oliver Koch zu verschönern. Aufgrund von Ferien wird dies erst zum Herbst in Angriff genommen“, teilen sie mit.