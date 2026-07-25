Kein Mangel bei Weinköniginnen Lange Wartelisten auf die Krone im Kreis Neuwied Jörg Niebergall 25.07.2026, 15:00 Uhr

i Dajana Böckle, Weinkönigin von Bad Hönningen, bei ihrem Trinkspruch: Mit Spaß bei der Sache sind die Weinköniginnen beim Weinblütenfest in Bad Hönningen. Jörg Niebergall

Wer im Kreis Neuwied den Rebensaft repräsentieren will, braucht viel Geduld. Bewerberinnen stehen Schlange. Die Krone ist eindeutig begehrter als das Amt des Karnevalsprinzen. Woran das liegen könnte.

Während so mancher Karnevalsverein mittlerweile mit Lupe, Suchhund und vermutlich bald auch mit einer Stellenanzeige nach einem Prinzen fahndet, sieht die Welt bei den Weinköniginnen im Kreis Neuwied erstaunlich rosig aus. Von Nachwuchssorgen keine Spur – ganz im Gegenteil: Wer im Ahrtal oder am Mittelrhein einmal Krone, Schärpe und Blumenstrauß tragen möchte, sollte sich lieber frühzeitig anmelden.







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