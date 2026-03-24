Die CDU im Wahlkreis Linz/Rengsdorf bleibt die stärkste Kraft. Direktkandidat Jürgen Schmied hat das politische Erbe der langjährigen Landtagsabgeordneten Ellen Demuth erfolgreich angetreten. Nur in einzelnen Dörfern hatte die CDU das Nachsehen.
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Wie zu erwarten, ist eine Überraschung im Wahlkreis Linz/Rengsdorf ausgeblieben: Die klare Wahlsiegerin heißt am Sonntag CDU. Ihr neuer Direktkandidat Jürgen Schmied konnte dem Erwartungsdruck standhalten. Schmieds Vorgängerin Ellen Demuth zog seit 2011 gleich dreimal in den rheinland-pfälzischen Landtag ein, bevor sie 2025 in den Bundestag gewählt worden war.