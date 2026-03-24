Direktkandidat Jürgen Schmied
Landtagswahl: CDU dominiert im Wahlkreis Linz/Rengsdorf
71.240 Menschen waren am Sonntag im Wahlkreis Linz/Rengsdorf aufgerufen, einen neuen Landtag in Rheinland-Pfalz zu wählen. Die W
71.240 Menschen waren am Sonntag im Wahlkreis Linz/Rengsdorf aufgerufen, einen neuen Landtag in Rheinland-Pfalz zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,7 Prozent. Das bedeutete viel Arbeit für die Wahlhelfer wie hier in Linz.
Heinz-Werner Lamberz

Die CDU im Wahlkreis Linz/Rengsdorf bleibt die stärkste Kraft. Direktkandidat Jürgen Schmied hat das politische Erbe der langjährigen Landtagsabgeordneten Ellen Demuth erfolgreich angetreten. Nur in einzelnen Dörfern hatte die CDU das Nachsehen.

Lesezeit 2 Minuten
Wie zu erwarten, ist eine Überraschung im Wahlkreis Linz/Rengsdorf ausgeblieben: Die klare Wahlsiegerin heißt am Sonntag CDU. Ihr neuer Direktkandidat Jürgen Schmied konnte dem Erwartungsdruck standhalten. Schmieds Vorgängerin Ellen Demuth zog seit 2011 gleich dreimal in den rheinland-pfälzischen Landtag ein, bevor sie 2025 in den Bundestag gewählt worden war.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 3 – Linz am Rhein/Rengsdorf

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren