Direktkandidat Jürgen Schmied Landtagswahl: CDU dominiert im Wahlkreis Linz/Rengsdorf Daniel Dresen 24.03.2026, 11:00 Uhr

i 71.240 Menschen waren am Sonntag im Wahlkreis Linz/Rengsdorf aufgerufen, einen neuen Landtag in Rheinland-Pfalz zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,7 Prozent. Das bedeutete viel Arbeit für die Wahlhelfer wie hier in Linz. Heinz-Werner Lamberz

Die CDU im Wahlkreis Linz/Rengsdorf bleibt die stärkste Kraft. Direktkandidat Jürgen Schmied hat das politische Erbe der langjährigen Landtagsabgeordneten Ellen Demuth erfolgreich angetreten. Nur in einzelnen Dörfern hatte die CDU das Nachsehen.

Wie zu erwarten, ist eine Überraschung im Wahlkreis Linz/Rengsdorf ausgeblieben: Die klare Wahlsiegerin heißt am Sonntag CDU. Ihr neuer Direktkandidat Jürgen Schmied konnte dem Erwartungsdruck standhalten. Schmieds Vorgängerin Ellen Demuth zog seit 2011 gleich dreimal in den rheinland-pfälzischen Landtag ein, bevor sie 2025 in den Bundestag gewählt worden war.







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