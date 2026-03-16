Meinung zum Onlinewahlkampf
Landtagskandidaten müssen sich mehr ins Zeug legen
Die Onlinepräsenz der Landtagswahlkandidaten im Kreis Neuwied ist noch ausbaufähig, findet unsere Redakteurin Viktoria Schneider
Die Onlinepräsenz der Landtagswahlkandidaten im Kreis Neuwied ist noch ausbaufähig, findet unsere Redakteurin Viktoria Schneider.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mit lächelnden Gruppenfotos oder Einblicken in Ratssitzungen werden die Kandidaten im Kreis Neuwied Wähler von sich nicht überzeugen, sagt unsere Redakteurin Viktoria Schneider. Es braucht Mut für etwas Neues – und mehr Fokus auf die jungen Leute.

Lesezeit 1 Minute
Bilder von Ratssitzungen, gemeinsames Posieren mit den Parteikollegen, Fotos mit den eigenen Wahlplakaten: Möchte man so die Menschen im Land von der Politik überzeugen? In Zeiten, in denen sich viele Bürger von der Demokratie abwenden, weil „die da oben“ unnahbar geworden sind, müssen Mandatsträger sich mehr ins Zeug legen und zeigen, warum politische Mitbestimmung so wichtig ist.

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Kreis NeuwiedPolitik

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