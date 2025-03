Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen ist insolvent, jetzt verschafft sich ein Beratungsunternehmen zunächst einen Überblick über die Situation in den beiden Kliniken. Das war ein Thema bei einem Runden Tisch in Mainz.

Bei einem Runden Tisch im Gesundheitsministerium in Mainz sind am Dienstag unter anderem Vertreter des Trägers und der Kommunen zusammengekommen, um über die Zukunft des insolventen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen zu beraten. Betroffen von der Insolvenz sind die beiden Standorte des Verbundes, das Franziskus-Krankenhaus Linz und das Krankenhaus Maria Stern Remagen.

i Franziskus-Krankenhaus in Linz Heinz Werner Lamberz

Der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach spricht gegenüber unserer Zeitung von einem offenen, konstruktiven Austausch und dass jeder der Teilnehmer grundsätzlich optimistisch sei. „Jetzt müssen erst mal die Zahlen auf den Tisch“, betont er: Ein Beratungsunternehmen schaue detailliert, wie sich die Situation in den Krankenhäusern darstellt, wo die jeweiligen Stärken liegen, wo man wirtschaftlich steht und wo Einsparungen möglich sind. Dafür gibt es zwei Monate Zeit, dann geht es an die Umsetzung.

Hallerbach hebt die zentrale Aussage des Trägers hervor: Ziel ist es demnach, beide Standorte zu erhalten, also sowohl das Krankenhaus in Linz als auch das in Remagen. Wie das Ganze vonstattengehen kann, wisse man hoffentlich nach der Prüfung des Beratungsunternehmens: „In zwei Monaten sehen wir klarer.“ Jetzt sei man erst am Anfang des Prozesses.

Laut Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums war man bei dem Runden Tisch darüber einig, „wie wichtig es ist, dass die beiden Krankenhäuser weiterhin geöffnet bleiben, die Arbeitsplätze sicher und die medizinische Versorgung gesichert sind. Beide Standorte funktionieren nur miteinander.“ Deshalb wolle man für beide Standorte ein tragfähiges Konzept entwickeln.