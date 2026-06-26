Ein medialer Vorstoß von Landrat Achim Hallerbach sorgt für erste Reaktionen: Er fordert eine „ehrliche Diskussion“ zur Frage, ob die Kriterien für eine Einbürgerung noch zeitgemäß sind? Hintergrund sind steigende Zahlen für den Kreis Neuwied.
Lesezeit 5 Minuten
Angesichts „rapide steigender Einbürgerungszahlen“ fordert Landrat Achim Hallerbach (CDU), die Beurteilungskriterien zu überprüfen. Wörtlich sagt er in einer Mitteilung des Kreises, die unserer Zeitung vorliegt: „Die aktuelle Entwicklung der Einbürgerungszahlen ist ein Alarmzeichen.