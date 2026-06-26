Steigende Zahlen in Neuwied 
Landrat will Kriterien für Einbürgerung diskutieren
Im Frühjahr 2026 ging die jüngste Einbürgerungsfeier im Kreishaus über die Bühne.
Im Frühjahr 2026 ging die jüngste Einbürgerungsfeier im Kreishaus über die Bühne.
Julia Hinz/Kreisverwaltung Neuwied. Julia Hinz / Kreisverwaltung Neuwied

Ein medialer Vorstoß von Landrat Achim Hallerbach sorgt für erste Reaktionen: Er fordert eine „ehrliche Diskussion“ zur Frage, ob die Kriterien für eine Einbürgerung noch zeitgemäß sind? Hintergrund sind steigende Zahlen für den Kreis Neuwied.

Lesezeit 5 Minuten
Angesichts „rapide steigender Einbürgerungszahlen“ fordert Landrat Achim Hallerbach (CDU), die Beurteilungskriterien zu überprüfen. Wörtlich sagt er in einer Mitteilung des Kreises, die unserer Zeitung vorliegt: „Die aktuelle Entwicklung der Einbürgerungszahlen ist ein Alarmzeichen.

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