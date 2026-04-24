Windräder bei Windhagen
Landrat sagt: Rhein-Sieg-Kreis ist nicht zuständig
Bei Windhagen sollen Windkraftanlagen entstehen - profitieren würde allerdings Bad Honnef auf NRW-Seite.
Bei Windhagen sollen Windkraftanlagen entstehen - profitieren würde allerdings Bad Honnef auf NRW-Seite.
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Bad Honnef plant Windräder direkt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Bürger aus Windhagen und Umgebung sind empört. Und: Die Anlagen stören das gute Einvernehmen des Landkreises Neuwied und des Rhein-Sieg-Kreises. 

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Die Stadt Bad Honnef beziehungsweise das kommunale Versorgungsunternehmen Bad Honnef AG (BHAG) plant zusammen mit der SL-Naturenergie Windräder genau auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Bürger aus Windhagen sind empört. Unsere Zeitung hat den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster, um Stellungnahme gebeten.

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