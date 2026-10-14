Gastro-News aus Asbach Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ feiert die Familie Marvin Conradi 14.10.2026, 14:00 Uhr

i Beate Rüth führt zusammen mit Ehemann Rainer den Landgasthof in Asbach-Löhe. Marvin Conradi

Seit drei Generationen ist das Landgasthaus in Asbach-Löhe verwurzelt. Die heutigen Inhaber Beate und Rainer Rüth erzählen von der Geschichte und Gegenwart des Gasthofs und davon, wie wichtig ihre treuen Mitarbeiter sind.

Seit mehr als 60 Jahren steht das Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ in Asbach-Löhe für Gastfreundschaft mit regionalen Speisen. Als familiengeführter Betrieb in dritter Generation stehen bei den Gastgebern traditionelle Werte wie Authentizität, Verlässlichkeit und der familiäre Charakter des Hauses im Vordergrund.







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