Gastro-News aus Asbach
Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ feiert die Familie
Beate Rüth führt zusammen mit Ehemann Rainer den Landgasthof in Asbach-Löhe.
Beate Rüth führt zusammen mit Ehemann Rainer den Landgasthof in Asbach-Löhe.
Marvin Conradi

Seit drei Generationen ist das Landgasthaus in Asbach-Löhe verwurzelt. Die heutigen Inhaber Beate und Rainer Rüth erzählen von der Geschichte und Gegenwart des Gasthofs und davon, wie wichtig ihre treuen Mitarbeiter sind.

Lesezeit 3 Minuten
Seit mehr als 60 Jahren steht das Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ in Asbach-Löhe für Gastfreundschaft mit regionalen Speisen. Als familiengeführter Betrieb in dritter Generation stehen bei den Gastgebern traditionelle Werte wie Authentizität, Verlässlichkeit und der familiäre Charakter des Hauses im Vordergrund.
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