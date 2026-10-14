Seit drei Generationen ist das Landgasthaus in Asbach-Löhe verwurzelt. Die heutigen Inhaber Beate und Rainer Rüth erzählen von der Geschichte und Gegenwart des Gasthofs und davon, wie wichtig ihre treuen Mitarbeiter sind.
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Seit mehr als 60 Jahren steht das Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ in Asbach-Löhe für Gastfreundschaft mit regionalen Speisen. Als familiengeführter Betrieb in dritter Generation stehen bei den Gastgebern traditionelle Werte wie Authentizität, Verlässlichkeit und der familiäre Charakter des Hauses im Vordergrund.