Der Wahlkreis 4 bleibt rot – zumindest, was das Direktmandat angeht. Die glückliche Gewinnerin des Abends heißt Lana Horstmann (SPD), die knapp vor CDU-Mann Jan Petry landete. Auch AfD-Kandidat Jan Bollinger sicherte sich den Einzug ins Parlament.
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„Das braucht keiner“, fasst Lana Horstmann das aufregende Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wahlkreis 4 (Neuwied und VGs Puderbach und Dierdorf) zusammen. Mit 29,1 Prozent sicherte sich die Sozialdemokratin den Wiedereinzug in den Landtag. Vor allem zum Ende hin holte CDU-Kontrahent Jan Petry auf.