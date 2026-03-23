Jubel bei SPD und AfD im WK 4 Lana Horstmann kann „rote Festung“ Neuwied verteidigen Viktoria Schneider 23.03.2026, 06:00 Uhr

i "Es war ein angespannter Tag", berichtet SPD-Gewinnerin Lana Horstmann. Denn so klar wie ihr Sieg bei der Landtagswahl vor fünf Jahren war es diesmal nicht. Nur wenige Prozentpunkte trennten sie von CDU-Mann Jan Petry. Doch am Ende wurde trotzdem der Wiedereinzug gefeiert. Jörg Niebergall

Der Wahlkreis 4 bleibt rot – zumindest, was das Direktmandat angeht. Die glückliche Gewinnerin des Abends heißt Lana Horstmann (SPD), die knapp vor CDU-Mann Jan Petry landete. Auch AfD-Kandidat Jan Bollinger sicherte sich den Einzug ins Parlament.

„Das braucht keiner“, fasst Lana Horstmann das aufregende Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wahlkreis 4 (Neuwied und VGs Puderbach und Dierdorf) zusammen. Mit 29,1 Prozent sicherte sich die Sozialdemokratin den Wiedereinzug in den Landtag. Vor allem zum Ende hin holte CDU-Kontrahent Jan Petry auf.







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