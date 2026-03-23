Siegerin im Wahlkreis 4 Lana Horstmann: „Gegenwind aus Berlin“ hat geschadet Viktoria Schneider 23.03.2026, 14:37 Uhr

i Neben viel Freude über ihren Wahlsieg muss Lana Horstmann auch das schlechte Abschneiden der SPD im Land verdauen. "Ich bin immer noch sehr emotional gerade", sagt die Politikerin im Gespräch mit unserer Zeitung. Jörg Niebergall

Bei der SPD in Rheinland-Pfalz ist Wundenlecken angesagt. Doch Landtagskandidatin Lana Horstmann verspürt neben Enttäuschung auch Freude. Ihren Wahlkreis konnte die Neuwiederin nämlich trotz viel Gegenwind verteidigen. Was hat sie anders gemacht?

Ein Erdrutschsieg war es für Lana Horstmann nicht. Nur 0,2 Prozentpunkte trennten die SPD-Politikerin von ihrem CDU-Kontrahenten Jan Petry. Trotzdem kann sich sie sich erneut über das Direktmandat im Wahlkreis 4 (Neuwied und VGs Puderbach und Dierdorf) freuen, als einziger roter Lichtblick im Norden des Landes.







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