Bei der SPD in Rheinland-Pfalz ist Wundenlecken angesagt. Doch Landtagskandidatin Lana Horstmann verspürt neben Enttäuschung auch Freude. Ihren Wahlkreis konnte die Neuwiederin nämlich trotz viel Gegenwind verteidigen. Was hat sie anders gemacht?
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Ein Erdrutschsieg war es für Lana Horstmann nicht. Nur 0,2 Prozentpunkte trennten die SPD-Politikerin von ihrem CDU-Kontrahenten Jan Petry. Trotzdem kann sich sie sich erneut über das Direktmandat im Wahlkreis 4 (Neuwied und VGs Puderbach und Dierdorf) freuen, als einziger roter Lichtblick im Norden des Landes.