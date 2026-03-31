Bühnenfieber in der Region Laienschauspiel im Kreis Neuwied: Junge Talente gesucht Julia Hilgeroth-Buchner 31.03.2026, 09:00 Uhr

i Diese Aufnahme entstand beim Deutschen Kindertheaterfest 2024 in Nürnberg. Der Theaterkurs 1 widmete sich hier dem Stück "Baustelle im Kopf". Astrid Karger. Bund Deutscher Amateurtheater

Im Kreis Neuwied bringen Ehrenamtliche mit Leidenschaft die Bühne zum Leben. Wie Laientheater zwischen Tradition und neuen Formaten junge Talente anziehen will.

Wer Spaß am Schauspielern hat, findet in einer der zahlreichen Laientheatergruppen im Kreis nicht nur nette Gleichgesinnte. Die Ensembles bringen meist auch viel Erfahrung in der Proben- und Aufführungspraxis mit. Unsere Zeitung hat sich mit Hans Schilling, dem Vorsitzenden des Landesverbands Amateurtheater Rheinland-Pfalz, über die gegenwärtige Lage in der Laienschauspielszene unterhalten.







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