Bühnenfieber in der Region
Laienschauspiel im Kreis Neuwied: Junge Talente gesucht
Diese Aufnahme entstand beim Deutschen Kindertheaterfest 2024 in Nürnberg. Der Theaterkurs 1 widmete sich hier dem Stück "Bauste
Diese Aufnahme entstand beim Deutschen Kindertheaterfest 2024 in Nürnberg. Der Theaterkurs 1 widmete sich hier dem Stück "Baustelle im Kopf".
Astrid Karger. Bund Deutscher Amateurtheater

Im Kreis Neuwied bringen Ehrenamtliche mit Leidenschaft die Bühne zum Leben. Wie Laientheater zwischen Tradition und neuen Formaten junge Talente anziehen will.

Lesezeit 2 Minuten
Wer Spaß am Schauspielern hat, findet in einer der zahlreichen Laientheatergruppen im Kreis nicht nur nette Gleichgesinnte. Die Ensembles bringen meist auch viel Erfahrung in der Proben- und Aufführungspraxis mit. Unsere Zeitung hat sich mit Hans Schilling, dem Vorsitzenden des Landesverbands Amateurtheater Rheinland-Pfalz, über die gegenwärtige Lage in der Laienschauspielszene unterhalten.

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Kreis NeuwiedKultur

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