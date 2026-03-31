Im Kreis Neuwied bringen Ehrenamtliche mit Leidenschaft die Bühne zum Leben. Wie Laientheater zwischen Tradition und neuen Formaten junge Talente anziehen will.
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Wer Spaß am Schauspielern hat, findet in einer der zahlreichen Laientheatergruppen im Kreis nicht nur nette Gleichgesinnte. Die Ensembles bringen meist auch viel Erfahrung in der Proben- und Aufführungspraxis mit. Unsere Zeitung hat sich mit Hans Schilling, dem Vorsitzenden des Landesverbands Amateurtheater Rheinland-Pfalz, über die gegenwärtige Lage in der Laienschauspielszene unterhalten.