Coveris steht vor Schließung Läuft Teil der Beutelproduktion in Neuwied bis Februar? 14.11.2025, 16:00 Uhr

i Für die Belegschaft des Neuwieder Coveris-Werkes geht es derzeit um die Arbeistplätze und damit um die Existenz. Jörg Niebergall

Wie geht es weiter beim Verpackungshersteller Coveris am Standort Neuwied? Mit dieser und weiteren Fragen ist unsere Zeitung auf den Betriebsrat zugegangen. Die Belegschaft ist offenbar entschlossen, auch in Wien noch mal ein Zeichen zu setzen.

Die Schließung des Coveris-Standorts in Neuwied vor Augen läuft für die 97-köpfige Belegschaft beim Verpackungshersteller die Produktion derzeit wie gewohnt weiter. Unterdessen hallen die Erkenntnisse aus der jüngsten Betriebsversammlung und laufenden Verhandlungen nach.







