Premiere mit Frauenpower: Die „Ladies first“-Messe verwandelte Melsbach erstmals zwei Tage lang in ein Wochenende voller Entdeckungen, Gespräche und schöner Dinge. Männer blieben meist Tütenträger.
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Hier ein Cremetiegel, dort ein schickes Kleidungsstück, nebenan ein duftendes Naturprodukt und mittendrin viele gut gelaunte Frauen: Bei der siebten „Ladies first“-Messe in Melsbach gab es wieder reichlich zu entdecken. Zwischen Verkaufsständen, Beratungsgesprächen und Kaffeetassen wurde gestöbert, ausprobiert, gefachsimpelt und natürlich auch geplaudert.