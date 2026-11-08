Erstmals zweitägige Messe „Ladies first“: Probieren und Informieren in Melsbach Jörg Niebergall 08.11.2026, 16:00 Uhr

i Was ein Thermomix so alles kann, spielte bei der Frauenmesse in Melsbach auch eine Rolle. Jörg Niebergall

Premiere mit Frauenpower: Die „Ladies first“-Messe verwandelte Melsbach erstmals zwei Tage lang in ein Wochenende voller Entdeckungen, Gespräche und schöner Dinge. Männer blieben meist Tütenträger.

Hier ein Cremetiegel, dort ein schickes Kleidungsstück, nebenan ein duftendes Naturprodukt und mittendrin viele gut gelaunte Frauen: Bei der siebten „Ladies first“-Messe in Melsbach gab es wieder reichlich zu entdecken. Zwischen Verkaufsständen, Beratungsgesprächen und Kaffeetassen wurde gestöbert, ausprobiert, gefachsimpelt und natürlich auch geplaudert.







Artikel teilen

Artikel teilen