Bauarbeiten laufen
La-Porte-Unterführung in Neuwied ist einseitig gesperrt
Die La-Porte-Unterführung ist in dieser Woche einseitig gesperrt.
Die La-Porte-Unterführung ist in dieser Woche einseitig gesperrt.
Jörg Niebergall

Arbeiten an einem Mobilfunkmast in der Straße „Am Schlosspark“ stecken hinter einer einseitigen Sperrung der La-Porte-Unterführung. Buslinien sind teils betroffen, Pendler müssen mit Verzögerungen rechnen.

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Zumindest in den Morgenstunden war an dieser Stelle viel los: Wer am Montag von Irlich aus stadteinwärts in die City gefahren ist und die La-Porte-Unterführung benutzen wollte, wurde zunächst auf die B42 weitergeleitet. Nach Auskunft der Stadt Neuwied ist die Unterführung in dieser Woche täglich von 9 bis 15 Uhr einseitig gesperrt.

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