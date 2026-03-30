Bauarbeiten laufen La-Porte-Unterführung in Neuwied ist einseitig gesperrt Jörg Niebergall 30.03.2026, 13:00 Uhr

i Die La-Porte-Unterführung ist in dieser Woche einseitig gesperrt. Jörg Niebergall

Arbeiten an einem Mobilfunkmast in der Straße „Am Schlosspark“ stecken hinter einer einseitigen Sperrung der La-Porte-Unterführung. Buslinien sind teils betroffen, Pendler müssen mit Verzögerungen rechnen.

Zumindest in den Morgenstunden war an dieser Stelle viel los: Wer am Montag von Irlich aus stadteinwärts in die City gefahren ist und die La-Porte-Unterführung benutzen wollte, wurde zunächst auf die B42 weitergeleitet. Nach Auskunft der Stadt Neuwied ist die Unterführung in dieser Woche täglich von 9 bis 15 Uhr einseitig gesperrt.







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