Es ist aktuell eines der größten Projekte in Neuwied: Die Deutsche Bahn erneuert die La-Porte-Unterführung an der B42. Das steht im Zusammenhang mit der Generalsanierung der rechten Rheinstrecke. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Planung.
Lesezeit 2 Minuten
Während der Generalsanierung der rechten Rheinstrecke erneuert die Deutsche Bahn (DB) auch insgesamt acht Brücken, unter anderem die La-Porte-Unterführung in Neuwied. Begonnen haben die ersten Arbeiten zwischen der B42 und der Langendorfer Straße am Schlosspark schon im Herbst 2025.