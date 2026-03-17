Es ist aktuell eines der größten Projekte in Neuwied: Die Deutsche Bahn erneuert die La-Porte-Unterführung an der B42. Das steht im Zusammenhang mit der Generalsanierung der rechten Rheinstrecke. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Planung.

Während der Generalsanierung der rechten Rheinstrecke erneuert die Deutsche Bahn (DB) auch insgesamt acht Brücken, unter anderem die La-Porte-Unterführung

in Neuwied. Begonnen haben die ersten Arbeiten zwischen der B42 und der Langendorfer Straße am Schlosspark schon im Herbst 2025.