Baustelle bei Neustadt-Panau
L255-Vollsperrung dauert mindestens bis 22. August
Die L255 (rechts) und die K74 (links) sind bei Neustadt-Panau wegen einer Böschungssicherung gesperrt. Auf der Kreisstraße gilt
Die L255 (rechts) und die K74 (links) sind bei Neustadt-Panau wegen einer Böschungssicherung gesperrt. Auf der Kreisstraße gilt zumindest eine Ausnahme für Anlieger und den ÖPNV.
Michael Möhlenhof

Seit dem 13. Juli ist die L255 zwischen Panau und Neustadt wegen einer Böschungssicherung voll gesperrt. Auch die K74 ist davon betroffen, allerdings gelten hier Ausnahmen für Anlieger und den ÖPNV. Der LBM gibt nun ein Update zur Baustelle.

Lesezeit 1 Minute
Die Böschung an der L255 zwischen Panau und Neustadt wird seit dem 13. Juli gesichert. Die Landesstraße war teilweise abgesackt. Durch die Maßnahme soll die Standsicherheit der Straße und die Verkehrssicherheit laut dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz wieder langfristig gewährleistet werden.
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