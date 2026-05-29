Biker und Sozius verletzt L255 Neustadt: Unfallverursacher steht nach Crash fest Daniel Dresen 29.05.2026, 16:00 Uhr

i Auf der L255 zwischen Neustadt und Wiedmühle kam es am Pfingstmontag zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorradfahrer mit Sozius und einer Pkw-Fahrerin. Die Autofahrerin war aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. (Symbolbild) Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Nach dem Zusammenstoß auf der L255 zwischen einem Motorradfahrer mit Sozius und einer Pkw-Fahrerin herrscht Klarheit, wer den Unfall bei Neustadt am Montag verursacht hat. Der Zustand des verletzten Bikers und dessen Beifahrers ist derweil stabil.

Nach dem schweren Unfall am Pfingstmontag zwischen einem Motorradfahrer mit Sozius und einer Pkw-Fahrerin auf der L255 zwischen Neustadt und Wiedmühle ist nun klar, wer von den beiden Verkehrsteilnehmern den Frontalzusammenstoß verursacht hat. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit, dass bereits während der Unfallaufnahme am Montag festgestellt wurde, dass die Pkw-Fahrerin auf Höhe des Neustädter Ortsteils Panau im ...







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