Nach dem Zusammenstoß auf der L255 zwischen einem Motorradfahrer mit Sozius und einer Pkw-Fahrerin herrscht Klarheit, wer den Unfall bei Neustadt am Montag verursacht hat. Der Zustand des verletzten Bikers und dessen Beifahrers ist derweil stabil.
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Nach dem schweren Unfall am Pfingstmontag zwischen einem Motorradfahrer mit Sozius und einer Pkw-Fahrerin auf der L255 zwischen Neustadt und Wiedmühle ist nun klar, wer von den beiden Verkehrsteilnehmern den Frontalzusammenstoß verursacht hat. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit, dass bereits während der Unfallaufnahme am Montag festgestellt wurde, dass die Pkw-Fahrerin auf Höhe des Neustädter Ortsteils Panau im ...