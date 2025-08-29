Die Landesstraße von Neuwied direkt ins Wiedtal ist eine wichtige Verkehrsader. Die Baustelle in Altwied unterbrach diese für längere Zeit. Nun kann der Verkehr wieder fließen.

Unglaublich, so der Kommentar des von Niederbreitbach kommenden Autofahrers, als er vor Altwied vor der Kreuzung in Richtung Melsbach sah, was passiert war. Und so recht glauben mochten es die meisten dann wirklich nicht, dass die L255 in der Ortsdurchfahrt Altwied nach nunmehr zwei Jahren und neun Monaten wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

Die Landesstraße 255 in Altwied ist wieder frei. Jörg Niebergall Die Straße ist wieder frei Jörg Niebergall Die letzten Aufräumarbeiten laufen Jörg Niebergall Noch hing hier am Freitagmorgen hier Gesperrt-Schild Jörg Niebergall Die letzten Aufräumarbeiten laufen Jörg Niebergall Die letzten Aufräumarbeiten laufen Jörg Niebergall 1 / 6

Dabei hatten sich die Arbeiten doch „nur“ um 16 Monate verzögert. Wer also jetzt von Neuwied aus ins Wiedbachtal möchte oder eben auch umgekehrt, der braucht nicht mehr den Umweg über Melsbach zu nehmen. Freude für alle Pendler, aber auch die Einwohner von Melsbach und wohl auch fast alle Altwieder sind froh, dass der Verkehr nun wieder ungehindert fließen kann. Die letzten Durchfahrtsverbotsschilder wurden am Freitagmorgen von der Firma Alsdorf entfernt und abtransportiert. Jetzt gilt es abzuwarten, wann die Baustelle an der L255 in Datzeroth „eröffnet“ wird.