Bei einem Einsatz der Polizei in Kurtscheid am Donnerstag, 31. Juli, waren abends Schüsse gefallen. Es sei um einen Familienstreit gegangen, lauteten die ersten Auskünfte. Nun gibt die Staatsanwaltschaft Koblenz erste Ermittlungsergebnisse bekannt.

Familienstreitigkeiten in Kurtscheid hatten am Donnerstag, 31. Juli, gegen 22.41 Uhr abends die Polizei auf den Plan gerufen. Dort gaben Polizeibeamte Schüsse ab. Nachdem die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag nur spärliche Informationen zum Hintergrund geben konnte und auf die laufenden Ermittlungen verwies, gibt der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler auf unsere Nachfrage hin nun weitere Erkenntnisse weiter.

„Die Ursache für den Schusswaffeneinsatz lag darin, dass die zuerst am Tatort eingetroffenen Polizeibeamten die verletzten und blutenden Opfer vorfanden und der mutmaßliche Täter sich mit messer- beziehungsweise hackbeilähnlichen Gegenständen auf die Polizeibeamten zubewegte“, erklärt der Behördenleiter. Trotz mehrmaliger Aufforderung habe der Mann die Stich- beziehungsweise Hiebwaffe nicht abgelegt. „Daraufhin kam es – zur Eigensicherung und um den Tatverdächtigen aufzuhalten – zur Schussabgabe“, schildert Mannweiler den weiteren Hergang und fährt fort: „Dadurch wurde der Tatverdächtige aber nicht verletzt.“

Daneben sei ein Distanzelektroimpulsgerät, das gemeinhin auch „Taser“ genannt werde, zum Einsatz gekommen. „Im Anschluss gelang es, den Tatverdächtigen festzunehmen, ohne dass dabei Einsatzkräfte zu Schaden kamen“, berichtet der leitende Oberstaatsanwalt weiter. Doch beide Opfer hätten „nicht unerhebliche Verletzungen“ davongetragen, insbesondere Schnittverletzungen. „Lebensgefahr besteht nicht“, so der Jurist.

Zu den Hintergründen kann Mario Mannweiler bisher noch immer wenig sagen. „Warum es zu dem Streit zwischen dem Tatverdächtigen und seinen Brüdern kam, ist noch nicht hinreichend geklärt und weiterhin Gegenstand der Ermittlungen“, so der Oberstaatsanwalt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht Koblenz wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen: „Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.“