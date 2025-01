Vernissage in Neuwied Kunstwerk aus Pizzakartons erzählt rührende Geschichte Rainer Claaßen 10.01.2025, 15:30 Uhr

i Stefan Bau, der Texte zu dem Werk verfasst hat, und Künstlerin Heidetraut Kluckow inmitten von Pizzakartons. Rainer Claaßen

Als Heidetraut Kluckow im Keller ihres verstorbenen Bruders mehr als 1000 alte Pizzaschachteln findet, beschließt sie, diese mit ihrer Freundin in ein Kunstwerk zu wandeln. Die Installation wird bei der Vernissage am 12. Januar vorgestellt.

Bisher hat Heidetraut Kluckow vorrangig die Werke anderer Künstler in ihrer Galerie „Kunst im Kiez“ in der Engerser Straße in Neuwied ausgestellt. Ein einschneidendes Erlebnis hat sie nun aber veranlasst, mit ihrer Freundin Franziska Schretzmann eine Rauminstallation zu schaffen, die fast den gesamten Ausstellungsbereich in Anspruch nimmt.

