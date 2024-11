Kunstwerk auf dem Rheinsteig bei Leutesdorf erstrahlt nach Restaurierung in neuem Glanz Kunstwerk auf dem Rheinsteig bei Leutesdorf restauriert: „Engel aus der Flut“ wird farbenfroher Hingucker Sabine Nitsch 23.10.2024, 19:00 Uhr

i Die Leutesdorfer Künstlerin Marianne Nalbach hat ihrer Skulptur „Engel aus der Flut“ mit einer Restaurierung neuen Glanz verliehen. Sabine Nitsch

Die Skulptur „Engel aus der Flut“ der Leutesdorfer Künstlerin Marianne Nalbach erstrahlt in neuem Glanz. Die Künstlerin hat die Figur rundum erneuert.

Die Natur hatte der Skulptur arg zugesetzt. Wespen waren in das imposante Kunstwerk, das seit 2017/18 auf dem Leutesdorfer Kunst- und Kulturweg am Rheinsteig steht, eingezogen. Ein Specht hatte sogar ein großes Loch in den Kopf der Statue gepickt, und Regen, Sonne und Frost hatten ihr Übriges getan.

