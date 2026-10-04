Nach Hybridrasen-Desaster Kunstrasenplatz im Sportpark Unkel offiziell eröffnet Creativ Picture 04.10.2026, 11:00 Uhr

i Der Kunstrasenplatz im Sportpark Unkel ist nun feierlich eröffnet worden. Seit Mai ist er bereits nutzbar. Heinz-Werner Lamberz

Seit Mai herrscht im Sportpark Unkel wieder Normalität: Seitdem kann der Kunstrasenplatz, für dessen Finanzierung eine Stiftung nötig war, bespielt werden. Der Platz ist nun offiziell eröffnet worden und soll den alten Hybridrasen vergessen machen.

Der Kunstrasenplatz im Sportpark Unkel ist nun offiziell eröffnet worden. Seit Mai wird er bereits von Vereinen und Schulen bespielt. Nachdem der teure Hybridrasen nach wenigen Jahren nicht mehr bespielbar war, musste ein neuer Untergrund her, der nur durch die Gründung einer Stiftung finanziert werden konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen