Zwei Gründungsmitglieder des Kunstkreises 75 Engers gehören auch heute noch der Vereinigung an. Die Jubiläumsausstellung ist noch einmal Anfang November zu sehen und erweist sich als sehr vielfältig. Geschichte wird lebendig.
Deutschland war gerade durch einen 2:1-Erfolg in München gegen die Niederlande zum zweiten Mal Fußballweltmeister geworden, da machten sich in Engers Reinhard Dany als Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins und Stadtrat Karl Bach Gedanken über die Gründung eines örtlichen Kunstkreises.