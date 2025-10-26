Vielfalt und Leidenschaft Kunstkreis 75 Engers: Kreative Ausstellung zum Jubiläum Jörg Niebergall 26.10.2025, 16:00 Uhr

i Die Mitglieder des Kunstkreises Engers mit Schirmherr Peter Jung (hinten 2. von links) sowie den beiden Gründungsmitgliedern Günter Krummeich (hinten 3. von links) und Dieter Becker (hinten 4. von links) Olga Krapivina

Zwei Gründungsmitglieder des Kunstkreises 75 Engers gehören auch heute noch der Vereinigung an. Die Jubiläumsausstellung ist noch einmal Anfang November zu sehen und erweist sich als sehr vielfältig. Geschichte wird lebendig.

Deutschland war gerade durch einen 2:1-Erfolg in München gegen die Niederlande zum zweiten Mal Fußballweltmeister geworden, da machten sich in Engers Reinhard Dany als Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins und Stadtrat Karl Bach Gedanken über die Gründung eines örtlichen Kunstkreises.







