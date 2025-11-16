„Novemberleuchten“ Kunsthandwerkermarkt lockt nach Rheinbreitbach Creativ Picture 16.11.2025, 11:00 Uhr

i In alten Gemäuern erwartete Besucher innovatives Kunsthandwerk von elf Ausstellern. Heinz-Werner Lamberz

Handbemaltes Porzellan, Schmuck, Papierkunst und mehr: Bei dem Kunsthandwerkermarkt „Novemberleuchten“ auf der Oberen Burg in Rheinbreitbach präsentierten viele Aussteller und Künstler ihre Werke und ihr Können.

Die Obere Burg in Rheinbreitbach ist ein Standort für Kultur und Kunst, und auch in diesem Jahr fand dort wieder der Kunsthandwerkermarkt „Novemberleuchten“ statt, bei dem elf Aussteller hochwertige Gegenstände anboten. Die schönen Dinge für Heim und Garten fanden Anklang bei den Besuchern.







