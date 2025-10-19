Neue Ausstellung Kunst und Chaos verschmelzen in Schloss Arenfels Simone Schwamborn 19.10.2025, 10:57 Uhr

i Galerist Hans-Gerd Herdler mit der ausstellenden Künstlerin Stefanie Manhillen. Sie stellt ab Donnerstag in Schloss Arenfeld aus. Schwamborn Simone

Am Donnerstag ist die Vernissage einer neuen Ausstellung in der Galerie von Hans-Gerd Herder. Die Künstlerin Stefanie Manhillen zeigt Werke, die aus dem Chaos entstanden sind. Intuition spielt dabei eine große Rolle.

Sie sprayt, malt, zeichnet und verwendet in ihrer Kunst noch weitere Ausdrucksweisen. Auf der Suche nach künstlerischen Antworten verbindet sich Stefanie Manhillen auch mit anderen, etwa durch ein fahrendes Kunstmobil, mit dem sie und Künstlerfreunde auf andere Menschen treffen.







