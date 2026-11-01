Fotografie im Markt9 Kunst trifft Natur: Bonner Künstlerin in Linz Creativ Picture 01.11.2026, 12:52 Uhr

i In Linz ist die Kunst von Tina van de Weyer (Mitte) zu sehen. Heinz-Werner Lamberz

Eine Bonner Künstlerin lässt Linz in ungewohnten, fast geologischen Strukturen erscheinen. Ihre digitalen Fotografien und Collagen zwingen den Blick, Vertrautes neu zu lesen.

Im letzten Ausstellungszyklus des Jahres hat der Linzer Kunstverein in seinen Ausstellungsräumen Markt9 wieder eine spannende Künstlerin nach Linz gebracht. Der Vorsitzende Norbert Boden begrüßte die Bonner Künstlerin Tina van de Weyer, die Kunsthistorikerin Alina Kehl und die vielen Gäste, die sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen wollten, in den Räumen des Kunstvereins.







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