Kunstkreis Engers stellt aus
Kunst trifft Geschichte im Alten Rathaus
Die Mitglieder des Kunstkreises mit den Gästen Ulli Etgen, Hannelore Baron, Helmi Tischler-Venter und OB Jan Einig.
Die Mitglieder des Kunstkreises mit den Gästen Ulli Etgen, Hannelore Baron, Helmi Tischler-Venter und OB Jan Einig.
Jörg Niebergall

Alte Mauern, neue Kunst: Im historischen Alten Rathaus eröffnete der Kunstkreis ’75 Engers seine Jahresausstellung. Ein überraschend vielseitiger Mix aus Malerei, Skulptur und ungewöhnlichen Techniken macht den Rundgang zum Erlebnis.

Lesezeit 1 Minute
Alte Mauern, frische Ideen: Der Kunstkreis ’75 Engers lockte mit seiner Jahresausstellung zahlreiche Besucher zur Vernissage ins Alte Rathaus. Das Gebäude von 1642, das sogar den verheerenden Stadtbrand von 1778 überstand, bot den passenden Rahmen für zeitgenössische Kunst.
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