Schau in der Matthiaskirche Kunst in der Kirche: Neuwieder Schüler stellen aus Rainer Claaßen 16.11.2024, 13:00 Uhr

i Ein Teil der Schüler posiert in der St.-Matthias-Kirche, als ihre Kunstwerke am Freitag geliefert werden. Im Hintergrund ist übrigens eines davon zu sehen. Rainer Claaßen

Schüler und Schülerinnen vom Rhein-Wied-Gymnasium zeigen ihre Werke in der Neuwieder St.-Matthias-Kirche.

Die Inspiration kam von Regionalkantorin Alina Gehlen: Gemeinsam mit dem Kammerchor Neuwied wird sie am 25. November in der St.-Matthias-Kirche in Neuwied ein Konzert unter dem Titel „Nicht von dieser Welt“ spielen. Im Vorfeld fragte sie bei Elmar Hermann an, der am Rhein-Wied-Gymnasium Kunst unterrichtet, ob Schüler und Schülerinnen passende Kunstwerke für diesen Anlass gestalten wollten.

