Zwei Jungwinzer haben bei Georg Scheidgen in Hammerstein die Kunst der Weinherstellung gelernt. Sie bewirtschaften nebenher eigene Weinberge und erläutern, dass der Weg von der Traube über den Most bis hin zum Wein auch Philosophie ist.
Lesezeit 3 Minuten
. Wie wird aus Rebensaft edler Wein? Felix Frorath (22) und Sebastian Heßler (24), zwei junge, ambitionierte Winzer, die im Weingut Georg Scheidgen in Hammerstein arbeiten und dort auch ihre Ausbildung absolviert haben, wissen, wo die Stellschrauben liegen.