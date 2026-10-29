Jungwinzer in Hammerstein Kunst des Winzers zaubert Qualität ins Glas Sabine Nitsch 29.10.2026, 13:00 Uhr

i Der 2026er-Jahrgang wird abgefüllt und begeistert Sebastian Heßler (links) und Felix Frorath. Sabine Nitsch

Zwei Jungwinzer haben bei Georg Scheidgen in Hammerstein die Kunst der Weinherstellung gelernt. Sie bewirtschaften nebenher eigene Weinberge und erläutern, dass der Weg von der Traube über den Most bis hin zum Wein auch Philosophie ist.

. Wie wird aus Rebensaft edler Wein? Felix Frorath (22) und Sebastian Heßler (24), zwei junge, ambitionierte Winzer, die im Weingut Georg Scheidgen in Hammerstein arbeiten und dort auch ihre Ausbildung absolviert haben, wissen, wo die Stellschrauben liegen.







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