Schandfleck in Rheinbrohl Kultgaststätte „Minz“ hat rätselhafte Vergangenheit Jörg Niebergall 02.04.2026, 17:00 Uhr

i Bilder aus besseren Tagen: Eine Postkarte zeigt das Haus Bergfriede alias "Minz" vor seiner Schließung. Ortsgemeinde Rheinbrohl. Jörg Niebergall

In vielen Orten im Kreis Neuwied gibt es ein Gebäude, das dem Verfall geweiht ist. Diese Schandflecke greift unsere Zeitung regelmäßig auf. Diesmal schauen wir auf die „Minz“ in Rheinbrohl – und dunkle und kuriose Vorfälle in ihrer Vergangenheit.

Die Geschichten über das, was sich in den vergangenen Jahrzehnten rund um die ehemalige Kultgaststätte Haus Bergfriede, auch bekannt als „Minz“, auf den Höhen des Kaltenbachtales abgespielt hat, bewegen auch heute noch die Rheinbrohler. Etwa w er letztendlich für die beiden Brände verantwortlich war, die das Haus heimgesucht haben, scheint auch heute nicht hundertprozentig geklärt – vor allem, ob die in einem Nebenraum gefundene Frauenleiche ein ...







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