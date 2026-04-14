Gastro-News für Neuwied Kulinarisches von Werkskantine bis Event-Catering Rainer Claaßen 14.04.2026, 13:00 Uhr

i Mittags werden die Mitarbeitenden des W+D-Nachfolgers BW Converting versorgt. Rainer Claaßen

Das Gastronomenpaar Rose und Pascal Abel hat den Sprung von der Burg Pyrmont nach Neuwied gewagt. Ihre Küche ist an einem speziellen Ort: in der Werkskantine von W+D. Dort entsteht Kantinenessen und Speisen fürs Event-Catering.

Wer den Begriff „Werkskantine“ hört, denkt nicht als erstes an hochwertige Gastronomie und individuelle Angebote. Doch Rose und Pascal Abel nutzen die Küche des Maschinenherstellers Winkler und Dünnebier (W+D) nicht nur, um die Angestellten zu versorgen.







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