Gastro-News für Neuwied
Kulinarisches von Werkskantine bis Event-Catering
Mittags werden die Mitarbeitenden des W+D-Nachfolgers BW Converting versorgt.
Mittags werden die Mitarbeitenden des W+D-Nachfolgers BW Converting versorgt.
Rainer Claaßen

Das Gastronomenpaar Rose und Pascal Abel hat den Sprung von der Burg Pyrmont nach Neuwied gewagt. Ihre Küche ist an einem speziellen Ort: in der Werkskantine von W+D. Dort entsteht Kantinenessen und Speisen fürs Event-Catering.

Lesezeit 3 Minuten
Wer den Begriff „Werkskantine“ hört, denkt nicht als erstes an hochwertige Gastronomie und individuelle Angebote. Doch Rose und Pascal Abel nutzen die Küche des Maschinenherstellers Winkler und Dünnebier (W+D) nicht nur, um die Angestellten zu versorgen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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