Globaler Genuss am Rhein
Kulinarische Weltreise auf der Linzer Food-Truck-Meile
Auch Gäste aus den Niederlanden genossen die Food-Truck-Meile in Linz.
Auch Gäste aus den Niederlanden genossen die Food-Truck-Meile in Linz.
Heinz-Werner Lamberz

Exotische Aromen treffen regionale Klassiker: Die Linzer Food‑Truck‑Meile lockte drei Tage lang mit kulinarischen Überraschungen, Cocktails und Livemusik auf den Marktplatz.

Lesezeit 1 Minute
Drei Tage lang war die Welt zu Gast in Linz – und zumindest kulinarisch gesehen war die diesjährige Food-Truck-Meile auf dem Marktplatz trotz des eher wechselhaften Wetters ein voller Erfolg, wie einige Standbetreiber berichten. Spezialitäten aus Ländern wie Italien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Spanien, Griechenland und sogar Ghana fanden in Linz dankbare Abnehmer.
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