Wie erleben Kinder die Welt? Darum geht es in einer Ausstellung der Künstlerin Doris Lenz, die derzeit im Roentgen-Museum in Neuwied zu sehen ist. Zu bestaunen sind neben vielen Gemälden auch einige Rauminstallationen und ein Videoprojekt.
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Doris Lenz hat sich ihr ganzes Leben lang mit Kunst beschäftigt – in den vergangenen Jahren hat die 68-Jährige, die in Rheinbreitbach lebt, ihr künstlerisches Schaffen intensiviert und professionalisiert. Sie nutzt dabei immer wieder neue Ansätze, unterschiedliche Materialien und Herangehensweisen.