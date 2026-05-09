Lebenswelt von Kindern Künstlerin aus Rheinbreitbach stellt in Neuwied aus Rainer Claaßen 09.05.2026, 18:00 Uhr

i Doris Lenz hat in einer der Installationen Platz genommen. Die Künstlerin bietet auch Führungen durch die Ausstellung speziell für Schulklassen und Kitas an. Rainer Claaßen

Wie erleben Kinder die Welt? Darum geht es in einer Ausstellung der Künstlerin Doris Lenz, die derzeit im Roentgen-Museum in Neuwied zu sehen ist. Zu bestaunen sind neben vielen Gemälden auch einige Rauminstallationen und ein Videoprojekt.

Doris Lenz hat sich ihr ganzes Leben lang mit Kunst beschäftigt – in den vergangenen Jahren hat die 68-Jährige, die in Rheinbreitbach lebt, ihr künstlerisches Schaffen intensiviert und professionalisiert. Sie nutzt dabei immer wieder neue Ansätze, unterschiedliche Materialien und Herangehensweisen.







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