Verein gibt der Kunst Raum Künstler können sich in Linz ansprechend präsentieren Andreas Winkelmann 11.11.2025, 14:00 Uhr

i Die stellvertretende Vorsitzende, Sandra Köhler und der Vorsitzende Norbert Boden, stehen stellvertretend für rund 70 Mitglieder des Kunstvereins Linz. Andreas Winkelmann

Sich künstlerisch auszudrücken, zählt zu den wichtigen Bausteinen einer funktionierenden Gesellschaft. Das haben auch die Mitglieder des Linzer Kunstvereines erkannt – und bieten Künstlern inzwischen seit 2010 die Möglichkeit, ihre Werke zu zeigen.

Im Domizil des Kunstvereins Linz, am Markt 9, wird gerade die Eröffnung der letzten Jahresausstellung vorbereitet. Die vielfach plastischen Objekte und farbenfrohen Bilder von Rita Rohlfing hängen an den Wänden. Die Ausstellung mit dem Namen „Reflections“ wird noch bis zum 23.







