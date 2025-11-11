Künstler können sich in Linz ansprechend präsentieren

Sich künstlerisch auszudrücken, zählt zu den wichtigen Bausteinen einer funktionierenden Gesellschaft. Das haben auch die Mitglieder des Linzer Kunstvereines erkannt – und bieten Künstlern inzwischen seit 2010 die Möglichkeit, ihre Werke zu zeigen.
Im Domizil des Kunstvereins Linz, am Markt 9, wird gerade die Eröffnung der letzten Jahresausstellung vorbereitet. Die vielfach plastischen Objekte und farbenfrohen Bilder von Rita Rohlfing hängen an den Wänden. Die Ausstellung mit dem Namen „Reflections“ wird noch bis zum 23.