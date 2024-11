„Farben. Dialog in alten Mauern“ heißt die Ausstellung, die am Freitag in der Galerie im Schloss Arenfels in Bad Hönningen eröffnet worden ist. Die Schau zeigt Werke der beiden aus dem Kesselinger Tal im Kreis Ahrweiler stammenden Künstler Nora Ehrlich und Wolfgang Kutzner und kann noch bis Samstag, 9. November, besichtigt werden.