Ein paar Grad mehr hätte das Thermometer dann doch anzeigen können, dann hätten sich vielleicht die ersten Urbacher ins Wasser des Freibades gewagt. So musste das umfangreiche Rahmenprogramm beim offiziellen Eröffnungsfest herhalten, aber auch damit kamen die Besucher auf ihre Kosten. Der Verein der Freibadfreunde um die Vorsitzende Nici Lehmann, den zweiten Vorsitzenden Fabian Schütz und Kassierer Martin Fleckner hatte sich zur Unterstützung die Jugendpflege Puderbach und die Gundlach-Stiftung ins Boot geholt. Und so kam auch ohne das kühle Nass echtes Strandbadfeeling auf.

Jörg Niebergall

Neue Kioskbetreiber meistern Generalprobe

Für die neuen Kioskbetreiber Martina und Christian Schäfer aus Stromberg war es die erste Generalprobe, die sie gleich mit Bravour bestanden. Und auch das tolle Graffiti an der Eingangswand kam prima an. Jetzt hoffen die Urbacher auf die Rückkehr sommerlicher Temperaturen, damit sich am Wochenende auch der ein oder andere Gast in die Fluten stürzt.