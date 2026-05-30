„Erna“ muss rollen KRK-Veteranenverein aus Dierdorf plant Obdachlosenbus Justin Buchinger 30.05.2026, 13:00 Uhr

i Erna soll rollen: Mike Eichner vom KRK-Veteranenverein am Steuer des zukünftigen Obdachlosenbuses. Justin Buchinger

Eine mobile Anlaufstelle für Obdach- und Wohnungslose in Neuwied und der Region: Das will der KRK-Veteranenverein Dierdorf schaffen. Doch dafür braucht er noch Unterstützung und setzt dabei auf Crowdfunding.

Ein heißer Kaffee in einer kühlen Nacht, ein offenes Ohr für Menschen, die auf der Straße leben: Das soll Erna, der „Ess- und Sprechbus“ des KRK-Veteranen-Vereins aus Dierdorf, leisten. Damit wollen sie eine mobile Anlaufstelle für Obdach- und Wohnungslose werden, erklärt Mike Eichner, Erster Vorsitzender.







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