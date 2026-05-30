Eine mobile Anlaufstelle für Obdach- und Wohnungslose in Neuwied und der Region: Das will der KRK-Veteranenverein Dierdorf schaffen. Doch dafür braucht er noch Unterstützung und setzt dabei auf Crowdfunding.
Lesezeit 3 Minuten
Ein heißer Kaffee in einer kühlen Nacht, ein offenes Ohr für Menschen, die auf der Straße leben: Das soll Erna, der „Ess- und Sprechbus“ des KRK-Veteranen-Vereins aus Dierdorf, leisten. Damit wollen sie eine mobile Anlaufstelle für Obdach- und Wohnungslose werden, erklärt Mike Eichner, Erster Vorsitzender.