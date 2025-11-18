Übernahme-Hickhack Kritik aus Linz an Remagener Krankenhaus-Investor Daniel Dresen

Judith Schumacher 18.11.2025, 14:08 Uhr

i Das Franziskus-Krankenhaus in Linz wird auch nach dem Ende des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen weiterhin in Trägerschaft der Angela-von-Cordier-Stiftung bleiben. Der Investor IGP Med hatte im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme des Remagener Krankenhauses Maria Stern eine Mehrheitsbeteiligung am Linzer Standort gefordert. Heinz-Werner Lamberz

Die Forderung des Investors IGP Med, das Remagener Krankenhaus Maria Stern nur zu übernehmen, wenn er eine Mehrheitsbeteiligung am Linzer Franziskus-Krankenhaus erhält, hat in der Linzer Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung für Irritationen gesorgt.

Die geplante Übernahme des Remagener Krankenhauses Maria Stern ist vorerst gescheitert, weil der Investor IGP Med überraschenderweise als Bedingung eine Mehrheitsbeteiligung am Linzer Franziskus-Krankenhaus gefordert hatte. In Remagen droht derweil die Schließung, Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze.







Artikel teilen

Artikel teilen