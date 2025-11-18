Kritik aus Linz an Remagener Krankenhaus-Investor 

Die Forderung des Investors IGP Med, das Remagener Krankenhaus Maria Stern nur zu übernehmen, wenn er eine Mehrheitsbeteiligung am Linzer Franziskus-Krankenhaus erhält, hat in der Linzer Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung für Irritationen gesorgt.
Die geplante Übernahme des Remagener Krankenhauses Maria Stern ist vorerst gescheitert, weil der Investor IGP Med überraschenderweise als Bedingung eine Mehrheitsbeteiligung am Linzer Franziskus-Krankenhaus gefordert hatte. In Remagen droht derweil die Schließung, Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze.