Kritik am städtischen Vorgehen bei Halle für Heimathaus

Auf einem Grundstück nahe des Finanzamts in Neuwied soll eine neue, mobile Halle eine Zwischenlösung für die ab Ende des Jahres geschlossene Stadthalle bieten. Nachdem das nun bekannt wurde, gibt es Kritik an der Stadt – unter anderem am Vorgehen.

Der Ärger ums Heimathaus in Neuwied bricht nicht ab. Nun hat die Stadt mit einer neuen mobilen Halle in der Museumstraße eine gute Lösung für die marode Stadthalle geschaffen, ohne sie zu kommunizieren. Unter anderem die deutlich höheren Kosten von einer halben Million Euro sorgen für Kritik. Denn in der Vorlage zu einer Absichtserklärung des Stadtrats, die im Februar verabschiedet wurde, war eine dort vorgestellte, gebrauchte Halle mit Infrastruktur – wie etwa Toiletten – auf 1,1 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt worden.

Die Firma, die die gebrauchte mobile Halle aus dem Rheingau gebaut hatte, baut nun eine für die Stadt Neuwied. Die Tiefbauarbeiten auf dem dafür ausgewählten Grundstück haben bereits begonnen. Die Stadtwerke Neuwied (SWN) bereiten das brachliegende Grundstück vor.

i Auf dem Grundstück an der Museumsstraße ruhten die Arbeiten am Mittwoch. Jörg Niebergall

1,1 Millionen Euro sind laut Verwaltung der geschätzte Preis für die neue Halle, die an die Bedürfnisse der Stadt angepasst sei. „Dazu kommen dann die genannten Zusatzkosten für Infrastruktur, sodass wir im Ältestenrat eine Kostenschätzung von insgesamt 1,6 Mio. angegeben haben“, erklärt Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt Neuwied.

Nur im Ältestenrat – und damit außerhalb der Öffentlichkeit – waren die Pläne bisher vorgestellt worden. „Der schnelleren Realisierung wegen“, wie der Sprecher erklärt, sollen die SWN die Halle kaufen und bauen lassen. Die Stadt will sie dann mieten. Genaueres ist bisher noch nicht bekannt.

All das und die 500.000 Euro an geschätzten Mehrkosten stoßen in der Stadt auf Kritik. Damit hätten sich die Kosten um fast 50 Prozent der ursprünglichen Annahme erhöht, heißt es. Die Befürchtungen sind groß, dass sie noch weiter steigen werden.

Moniert wird auch, dass es nur eine Absichtserklärung im Stadtrat gegeben hat, und das Gremium bisher nicht weiter einbezogen worden sei. Ein Beschluss des Rates werde erst nötig, wenn es konkret um den Mietvertrag mit den SWN gehe, erklärt die Stadt dazu.