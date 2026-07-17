Standbetreiber unzufrieden
Kritik am neuen Zeitkonzept beim Deichstadtfest Neuwied
Einige Standbetreiber des Deichstadtfests sind unzufrieden. Sie klagen über sinkende Einnahmen.
Einige Standbetreiber des Deichstadtfests sind unzufrieden. Sie klagen über sinkende Einnahmen.
Jörg Niebergall

Das neue Zeitkonzept beim Deichstadtfest sorgt für Unmut: Standbetreiber beklagen eingebrochene Abendumsätze, Stadtmarketing und Behörden prüfen nun Anpassungen. Wird das Fest 2027 zurückgedreht?

Lesezeit 2 Minuten
Das Deichstadtfest ist kaum beendet, da beginnt bereits die Aufarbeitung. Während das Amt für Stadtmarketing die Planungen für das kommende Jahr aufnimmt, wird hinter den Kulissen intensiv über den Verlauf diskutiert. Denn trotz vieler zufriedener Besucher kommt insbesondere aus den Reihen der Standbetreiber deutliche Kritik.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren