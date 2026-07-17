Standbetreiber unzufrieden Kritik am neuen Zeitkonzept beim Deichstadtfest Neuwied Jörg Niebergall 17.07.2026, 12:00 Uhr

i Einige Standbetreiber des Deichstadtfests sind unzufrieden. Sie klagen über sinkende Einnahmen. Jörg Niebergall

Das neue Zeitkonzept beim Deichstadtfest sorgt für Unmut: Standbetreiber beklagen eingebrochene Abendumsätze, Stadtmarketing und Behörden prüfen nun Anpassungen. Wird das Fest 2027 zurückgedreht?

Das Deichstadtfest ist kaum beendet, da beginnt bereits die Aufarbeitung. Während das Amt für Stadtmarketing die Planungen für das kommende Jahr aufnimmt, wird hinter den Kulissen intensiv über den Verlauf diskutiert. Denn trotz vieler zufriedener Besucher kommt insbesondere aus den Reihen der Standbetreiber deutliche Kritik.







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