In einem Einfamilienhaus im Ortsteil Köhlershohn brannte ein Dachstuhl lichterloh. Das Feuer konnte nach einigen Stunden gelöscht werden.

Keine Verletzten, aber ein unbewohnbares Haus: Das ist einen Tag nach einem schweren Brand im Windhagener Ortsteil Köhlershohn die Bilanz der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet stand in Flammen.

Massive Rauchentwicklung

Um kurz vor 8 Uhr am Montagmorgen gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Massive Rauchentwicklung war weithin zu sehen. Es brannte im Bereich des Obergeschosses, in dem sich Wohnräume befinden, sowie im Dachstuhl des frei stehenden Wohnhauses. Die Löscharbeiten von außen sowie parallel ein sogenannter Innenangriff durch einen Trupp unter Atemschutz wurden umgehend eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr. Später wurde auch über die Drehleiter gelöscht.

i Symbolbild Daniel Bockwoldt/dpa. dpa

Zwei Jugendliche befanden sich beim Ausbruch des Feuers noch im Gebäude, eines der Geschwister weckte aber das andere rechtzeitig, und die beiden konnten das Haus selbstständig verlassen, noch bevor die Feuerwehr ankam, schildert Pressesprecher Tim Wessel im Gespräch. Vor Ort betreute die Feuerwehr die Jugendlichen, bis der Rettungsdienst die Versorgung übernahm. Es war keine weitere Behandlung im Krankenhaus erforderlich.

Nachbarhäuser waren nicht in Gefahr

Das Feuer konnte dann schnell unter Kontrolle gebracht werden, gegen Mittag war der Einsatz beendet. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden Glutnester gesucht und abgelöscht. Im Verlauf des Tages wurde die Einsatzstelle noch zweimal kontrolliert, letzte Glutnester wurden abgelöscht. Die Nachbargebäude waren laut Wessel nicht in Gefahr, sie waren weit genug entfernt von dem Feuer.

Im Einsatz waren unter der Leitung von Wehrleiter Arnold Schücke rund 50 Kräfte der Feuerwehren aus Windhagen, Asbach, Neustadt und Vettelschoß. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache ist unklar, so Wessel, die Kripo Neuwied hat die Ermittlungen übernommen.