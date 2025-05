Der Neuwieder Stadtrat hat dem Pachtvertrag mit der Reederei Scylla für die Nutzung der Schiffsanlegestelle 2 an der Rheinuferpromenade zugestimmt. Das Unternehmen will nun eine Landebrücke bauen, damit Flusskreuzfahrtschiffe dort anlegen können.

Wenig überraschend hat der Neuwieder Stadtrat Anfang April dem Pachtvertrag mit der Schweizer Reederei Scylla für die Nutzung der Schiffsanlegestelle 2 an der vor Jahren neugestalteten Rheinuferpromenade zugestimmt. Die Hoffnung, dass die Neuwieder Innenstadt von Flusskreuzfahrttouristen profitieren könnte, ist groß. Einzelhandel und Gastronomie könnten laut Stadtverwaltung mit Mehreinnahmen von etwa 140.000 Euro jährlich rechnen. Die Vertragslaufzeit mit Scylla ist auf zehn Jahre befristet – mit Option auf Verlängerung. Das Schweizer Unternehmen übernimmt die Kosten für die nötige Landebrücke. Sie soll zum Jahresende am Deichufer nahe der alten Deichkrone installiert werden.

Landebrücke soll auch von anderen Reedereien genutzt werden

Dann könnten erstmals in der Hauptsaison von April bis Oktober 2026 laut Rechenbeispiel der Stadtverwaltung insgesamt 56 Schiffe anlegen – also zwei pro Woche in diesem Zeitraum. Die Reederei Scylla wollte sich in unserer Zeitung noch nicht zu ihrem Engagement in der Stadt Neuwied äußern, da sie sich noch in der „finalen Phase der Vertragsabwicklung“ befinde. Die Neuwieder Stadtverwaltung hingegen ist etwas auskunftsfreudiger: „Die Scylla AG ist nach unserer Kenntnis derzeit in Planung eines kompletten Neubaus der Landebrücke und geht in ein Genehmigungsverfahren der Anlage“, sagt Stadtsprecher Ulf Steffenfauseweh. Die Landebrücke will Scylla nicht ausschließlich für ihre eigenen Schiffe nutzen, sondern auch anderen Reedereien zur Verfügung stellen.

Dass der Neuwieder Stadtverwaltung mit der Reederei Scylla offensichtlich ein großer Coup gelungen ist, findet innerhalb der Deichstadt Beachtung. „Wir begrüßen diese Entscheidung sehr, da Stillstand Rückstand bedeutet. Sicherlich wird es eine Zeit dauern, bis der Schiffsanleger an der Deichuferpromenade die Stadt durch Touristen bereichern wird – aber dennoch sollte diese Chance genutzt werden“, sagt Marion Blettenberg, Vorsitzende des Wirtschaftsforums Neuwied. Insbesondere im Tourismus brauche die Stadt „mehr Aktivität“. Ähnlich sieht das IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting. „Die Wiederbelebung des Schiffstourismus in Neuwied ist ein Baustein für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Die geplante Partnerschaft mit der Scylla AG und die Reaktivierung der Anlegestellen schaffen nicht nur neue Impulse für den Einzelhandel und die Gastronomie in der Innenstadt, sondern stärken auch den Tourismus insgesamt als bedeutenden Wirtschaftszweig“, so Kutting.

„Das gemeinsame Ziel der Städte Neuwied, Andernach sowie weiterer benachbarter Kommunen am Rhein ist die Belebung der Rheinschifffahrt und damit verbunden die Stärkung des regionalen Tourismus.“

Elline Köckritz, Pressesprecherin der Stadt Andernach

Auch in anderen Gemeinden entlang des Rheins wird die Entwicklung in Neuwied mit Interesse verfolgt. „Das gemeinsame Ziel der Städte Neuwied, Andernach sowie weiterer benachbarter Kommunen am Rhein ist die Belebung der Rheinschifffahrt und damit verbunden die Stärkung des regionalen Tourismus. In den vergangenen Jahren konnte die Flusskreuzfahrt einen bedeutenden wirtschaftlichen Beitrag leisten. Daher begrüßt die Stadt Andernach, dass sich weitere Anbieter von Flusskreuzfahrten an unseren Kommunen beteiligen“, sagt Elline Köckritz, Pressesprecherin der Stadt Andernach.

Mehr Anlegeoptionen gefragt

Die Zahl der Anbieter und Schiffe in diesem Marktsegment sei in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. „Dies schafft die Notwendigkeit, zusätzliche Anlegeoptionen zu schaffen, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Auch in Andernach werden Planungen vorangetrieben, um die Flusskreuzfahrtkapazitäten durch eine weitere Anlegestelle zu erhöhen. Unser gemeinsames Ziel ist, die Gäste der Flusskreuzfahrt in den jeweiligen Zielorten möglichst attraktiv zu betreuen und dadurch die Aufenthaltsdauer sowie die regionale Wertschöpfung zu erhöhen“, so Köckritz. Die Erträge in Andernach befänden sich auf einem ähnlichen Niveau wie in dem Rechenbeispiel aus Neuwied.

Flussabwärts gibt es aus dem Linzer Rathaus nur lobende Worte. „Wir empfinden weitere Schiffsanleger am Rhein als erwünschte und sinnvolle Bereicherung und Ergänzung – auch der vorhandenen Schiffsanleger in unserer bunten Stadt. Welche Linien, wo ihre Stopps machen und wie hoch die Einnahmen für die Betriebe und die Stadt sind, ist letztlich eine Frage des Angebotes. Verlässliche Zahlen dazu haben wir nicht“, sagt der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers.