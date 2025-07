Am Rhein in Neuwied wird gebaut: Die Deichstadt bekommt einen Schiffsanleger, noch Ende des Jahres soll es losgehen, wenn alles gut läuft. Der Betreiber schränkt jetzt aber ein: Regelmäßigen Schiffsverkehr gibt es vielleicht erst in ein paar Jahren.

Wurden Bürger in den vergangenen Jahren gefragt, was Neuwied braucht, um sich positiv zu entwickeln, dann stand ein Anleger für Rheinschiffe ganz oben auf der Liste. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wurde bereits mit der Neugestaltung der Deichuferpromenade gemacht – und gleich an mehreren Stellen wurden dabei die technischen Voraussetzungen für Anleger geschaffen.

Der Plan ist aufgegangen: Schon im Frühjahr verkündete das Schweizer Reedereiunternehmen Scylla, dass es einen Anleger in Neuwied errichten wird. Einen unkomplizierten Verlauf aller Genehmigungen vorausgesetzt, wurde sogar in Aussicht gestellt, dass bereits im kommenden Jahr Schiffe in Neuwied anlegen könnten. Und zuletzt hieß es sogar, dass der Anleger schon Ende des Jahres in Betrieb genommen werden könne.

Bevor es losgeht, ist noch einiges zu tun

Das bestätigt Roman Cangar, der für das Unternehmen als Commercial Operations Manager aktiv ist, erklärt aber auch, dass es dennoch noch etwas dauern wird, bis in Neuwied regelmäßig Schiffe Halt machen. „Wir haben den Bau der Brücke bei SBS in Andernach beauftragt und sind zuversichtlich, dass sie noch in diesem Herbst installiert werden kann. Allerdings sind vor der Inbetriebnahme noch diverse Genehmigungen einzuholen. Erst wenn die alle vorhanden sind, kann es mit dem Verkehr tatsächlich losgehen“, erklärt der Manager.

In Ergänzung zu den bereits vorhandenen Leitungen für Strom und Frischwasser müssen noch die entsprechenden Anschlussmöglichkeiten geschaffen werden. Auch das ist mit Aufwand verbunden. Immerhin soll der Anleger Platz für zwei nebeneinanderliegende Schiffe mit jeweils fast 150 Metern Länge bieten. Dementsprechend müssen Anschlüsse und Verteilerkästen installiert werden. „Die Beauftragungen laufen, aber wann tatsächlich das erste Schiff anlegen kann, lässt sich jetzt noch nicht präzise vorhersagen“, erklärt Cangar.

i Am Rheinufer kommt der neue Flusskreuzfahrtanleger. Jörg Niebergall

Theoretisch wäre es denkbar, dass Neuwied schon in die Wintersaison eingebunden wird, wenn diverse Fluss-Kreuzfahrtschiffe auch Station an Orten mit attraktiven Weihnachtsmärkten machen. Cangar warnt aber vor zu großen Hoffnungen: „Aktuell läuft bei uns schon die Planung für das Jahr 2027. In Neuwied wird es im kommenden Jahr zunächst mal darum gehen, dass sich hier alles einspielt. Bestimmt werden schon einige Schiffe hier zur Probe anlegen – aber bis eine Regelmäßigkeit einkehrt, können durchaus Jahre vergehen.“

Er nennt in dem Zusammenhang Beispiele von Städten, in denen das Geschäft zunächst langsam anlief, die dann aber zu festen Größen in den Fahrplänen wurden. „Die Nachfrage wächst stetig, und wir bemühen uns, entsprechende Angebote liefern zu können“, erklärt er. Und lobt explizit die Unterstützung durch die Stadt.

„Es ist ja ein großer Vorteil von Neuwied, dass vieles vom Rhein aus schnell zu Fuß zu erreichen ist.“

Lena Höver, Amt für Stadtmarketing

„Wir haben hier engagierte Ansprechpartner, die dafür sorgen, dass alles möglichst reibungslos läuft. Das dürfte dazu beitragen, dass Neuwied sich als neue Destination schnell durchsetzen kann“, sagt er.

Wichtigste Ansprechpartnerin ist in dem Zusammenhang Lena Höver vom Amt für Stadtmarketing. Die Tourismus-Expertin ist auf vielen Ebenen aktiv. „Direkt am Anleger wird eine Infotafel entstehen, auf der die verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Stadt und die Wege dorthin dargestellt werden. Es ist ja ein großer Vorteil von Neuwied, dass viele davon vom Rhein aus schnell zu Fuß zu erreichen sind“, erklärt sie.

Auch die neu eingeführten Audio-Stadtführungen sollen es den Besuchern erleichtern, sich auf Erkundungstour zu begeben. Um den Besuchern etwas zu bieten, ist auch geplant, das Angebot an Stadtführungen auszuweiten. Hier soll ein neues zusätzliches Angebot geschaffen werden.

Auch Ziele außerhalb der Innenstadt wie der Zoo, die Abtei Rommersdorf oder das Museum Monrepos preist sie gegenüber dem Unternehmen an. „Es ist dann allerdings deren Entscheidung, ob sie mit Unterstützung von regionalen Busunternehmen entsprechende Ausflugsangebote mit ins Programm nehmen. Das alles muss sich erst einspielen“, so Höver. Das Projekt wird mit Optimismus begleitet – und wird der Stadt eventuell viel Gutes bringen.