Insolvenz bei DRK Kreistag will Klinik in Neuwied gesichert wissen 17.12.2024, 18:00 Uhr

i Wie geht es weiter mit dem DRK-Krankenhaus in Neuwied? Der Kreistag hat sich jedenfalls für den Erhalt starkgemacht. Ulf Steffenfauseweh/Stadtverwalt

Die erneute Insolvenz der DRK-Trägergesellschaft Süd-West gefährdet die medizinische Versorgung im Kreis Neuwied. Der Kreistag hat sich jetzt mit einer einhellig verabschiedeten Resolution hinter die Belegschaft gestellt.

Die Fraktionen im Neuwieder Kreistag haben ein deutliches Signal an die Mitarbeiter des DRK-Krankenhauses in Neuwied und an die Landesregierung in Mainz gesendet. Vor dem Hintergrund der erneuten Insolvenz der DRK-Trägergesellschaft Süd-West verabschiedeten sie in Neustadt einhellig die Resolution von CDU und SPD, in der die Politiker das Land auffordern, die Krankenhausstandorte im Kreis zu fördern und auszubauen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen