Freiwillige Ausgaben Kreistag Neuwied kürzt Mittel für Frauenhaus Hachenburg 21.11.2025, 17:18 Uhr

i Eine Frau sitzt im Frauenhaus auf einem Bett. Die Landesregierung in Mainz hat für eine neues Frauenhaus im Kreis Neuwied grünes Licht gegeben. Maja Hitij. dpa

Wenn es um den Schutz von Frauen geht, die Gewalt erfahren haben, sitzt das Geld nicht allzu locker. Der Kreis Neuwied sah sich bislang nicht in der Lage, die freiwillig zu leistenden Fördermittel zu erhöhen, weil die Finanzlage das nicht hergebe.

Wer den Neuwieder Kreishaushalt aufmerksam durchblättert, entdeckt irgendwann auch den Posten „freiwillige Ausgaben“. Gemessen am Gesamtbudget in Höhe von etwa 440 Millionen Euro tauchen dort allerdings eher kleinere Beträge auf. Nicht mal 1 Prozent der Kreisausgaben machen diese aus.







