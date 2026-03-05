Sanierung der Rheinschiene
Kreisschülervertretung: Ersatzverkehr-Takt reicht aus
Ersatzbusse wie diese kommen bei Sanierungen des Zugverkehrs zum Einsatz. Zusätzliche Verbindungen für den Schülerverkehr zwisch
Ersatzbusse wie diese kommen bei Sanierungen des Zugverkehrs zum Einsatz. Zusätzliche Verbindungen für den Schülerverkehr zwischen Troisdorf und Koblenz soll es in diesem Jahr nicht geben, wenn die rechte Rheinschiene umgebaut wird. Laut Kreisschülervertretung reichen sie aber auch aus.
Arne Dedert (Symbolbild). picture alliance/dpa

Mehr Verbindungen für den Schülerverkehr zwischen Troisdorf und Koblenz soll es nicht geben, wenn die rechte Rheinschiene bald generalsaniert wird. Für die Kreisschülervertretung Neuwied ist das „angemessen“ – aber andere Probleme bleiben.

Lesezeit 1 Minute
Für die anstehende Generalsanierung der rechten Rheinschiene sollen Ersatzbusse zum Einsatz kommen – auch im Kreis Neuwied. Zwischen Troisdorf und Koblenz reicht dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord zufolge die geplante Taktung aus, um auch den Schülerverkehr abzudecken.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren