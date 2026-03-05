Mehr Verbindungen für den Schülerverkehr zwischen Troisdorf und Koblenz soll es nicht geben, wenn die rechte Rheinschiene bald generalsaniert wird. Für die Kreisschülervertretung Neuwied ist das „angemessen“ – aber andere Probleme bleiben.
Für die anstehende Generalsanierung der rechten Rheinschiene sollen Ersatzbusse zum Einsatz kommen – auch im Kreis Neuwied. Zwischen Troisdorf und Koblenz reicht dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord zufolge die geplante Taktung aus, um auch den Schülerverkehr abzudecken.