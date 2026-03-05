Sanierung der Rheinschiene Kreisschülervertretung: Ersatzverkehr-Takt reicht aus Viktoria Schneider 05.03.2026, 13:39 Uhr

i Ersatzbusse wie diese kommen bei Sanierungen des Zugverkehrs zum Einsatz. Zusätzliche Verbindungen für den Schülerverkehr zwischen Troisdorf und Koblenz soll es in diesem Jahr nicht geben, wenn die rechte Rheinschiene umgebaut wird. Laut Kreisschülervertretung reichen sie aber auch aus. Arne Dedert (Symbolbild). picture alliance/dpa

Mehr Verbindungen für den Schülerverkehr zwischen Troisdorf und Koblenz soll es nicht geben, wenn die rechte Rheinschiene bald generalsaniert wird. Für die Kreisschülervertretung Neuwied ist das „angemessen“ – aber andere Probleme bleiben.

Für die anstehende Generalsanierung der rechten Rheinschiene sollen Ersatzbusse zum Einsatz kommen – auch im Kreis Neuwied. Zwischen Troisdorf und Koblenz reicht dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord zufolge die geplante Taktung aus, um auch den Schülerverkehr abzudecken.







